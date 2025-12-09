روسيا: لا حوار حاليا مع أميركا حول تمديد معاهدة نيو ستارت

أعلن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا لا تجري حاليًا حوارًا مع الولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة نيو ستارت.



وقال ريابكوف "نحن لا نجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة".