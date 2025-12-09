الأخبار
LBCI
LBCI

روسيا: لا حوار حاليا مع أميركا حول تمديد معاهدة نيو ستارت

أخبار دولية
2025-12-09 | 04:03
روسيا: لا حوار حاليا مع أميركا حول تمديد معاهدة نيو ستارت

أعلن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا لا تجري حاليًا حوارًا مع الولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة نيو ستارت.

وقال ريابكوف "نحن لا نجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة".

