زيلينسكي يلتقي البابا لاون الرابع عشر تمهيدًا لطرح مقترحات لإنهاء الحرب

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المقر البابوي في كاستل غاندولفو لعقد اجتماع مع البابا لاون الرابع عشر، بينما يستعد لإرسال مقترحات منقّحة إلى الولايات المتحدة لإنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي يقارب عامه الرابع.ويأتي ذلك بعد يوم من إجراء زيلينسكي محادثات مع قادة أوروبيين في لندن وبروكسل.