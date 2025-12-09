الأخبار
حماس تشترط وقف انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار لبدء المرحلة الثانية
أخبار دولية
2025-12-09 | 06:48
حماس تشترط وقف انتهاكات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار لبدء المرحلة الثانية
أكد قيادي في حركة حماس أن الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال عضو المكتب السياسي في حماس حسام بدران لوكالة فرانس برس: "أي نقاش بشأن بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه بشكل واضح ضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى" التي تنص على تبادل الرهائن والمعتقلين ووقف الأعمال القتالية ودخول المساعدات الى قطاع غزة.
أخبار دولية
حماس
إسرائيل
اتفاق
إطلاق النار
التالي
البابا لاون إلتقى الرئيس الأوكراني: لمواصلة الحوار
إيران تنتقد تخصيص مباراتها مع مصر في مونديال 2026 لدعم مجتمع المثليين
السابق
