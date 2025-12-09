البابا لاون إلتقى الرئيس الأوكراني: لمواصلة الحوار

أعلن الفاتيكان في بيان، أن البابا لاون شدد على ضرورة مواصلة الحوار الهادف إلى تحقيق "سلام عادل ودائم" وذلك خلال اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وبحسب البيان، فإن البابا أكد مجددا ضرورة استمرار الحوار، معبرا عن رغبته الملحة في أن تؤدي المبادرات الدبلوماسية الحالية إلى تحقيق سلام عادل ودائم.



وكشف الفاتيكان الذي توسط بين كييف وموسكو في قضية الأطفال أنه "بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مسائل أسرى الحرب وضرورة ضمان عودة الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم". وكشف الفاتيكان الذي توسط بين كييف وموسكو في قضية الأطفال أنه "بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة مسائل أسرى الحرب وضرورة ضمان عودة الأطفال الأوكرانيين إلى عائلاتهم".