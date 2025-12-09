تحطم طائرة نقل عسكرية روسية على بعد نحو 200 كيلومتر من موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز "ان 22" An-22 في منطقة إيفانوفو، على بُعد نحو 200 كيلومتر شمالي شرقي موسكو، مشيرة إلى عدم توافر معلومات حتى الآن عن مصير الطاقم.



وأكدت الوزارة لوكالتي الأنباء الروسيتين "تاس" و"ريا نوفوستي" أن "طائرة نقل عسكرية من طراز An-22 تحطمت أثناء رحلة تجريبية، وبعد أعمال تصليح"، مشيرة الى أنها "سقطت في منطقة غير مأهولة".



وذكرت الوزارة أن فريق إنقاذ يتجه إلى موقع التحطم لمعرفة ما إذا كان يوجد أي ناجين.



وأفاد مصدر في جهاز الإنقاذ وكالة "تاس" بأن سبعة أشخاص ربما كانوا في الطائرة.



ولم توضح السلطات الروسية حتى الآن ما إذا كان الحادث مرتبطا بالحرب مع أوكرانيا.