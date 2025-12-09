هيومن رايتس ووتش تدعو حلفاء واشنطن إلى إدانة الضربات على قوارب في الكاريبي

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حلفاء الولايات المتحدة، إلى إدانة الضربات "غير القانونية" التي نفذتها واشنطن على قوارب يُشتبه في أنها تنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي.



وقُتل أكثر من 80 شخصا في الحملة التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على قوارب يُشتبه بتهريبها المخدرات، رغم أنّها لم تقدّم أدلة على أنّها كانت تقوم بذلك.



ورأت هيومن رايتس ووتش في بيان، أنّ الحكومات التي تتعاون مع الولايات المتحدة في جهود مكافحة المخدرات يجب أن تقيّم ما إذا كان تبادلها المعلومات الاستخبارية مع واشنطن "يجعلها متواطئة في الضربات"، واصفة الهجمات بأنّها "عمليات قتل خارج نطاق القضاء غير قانونية".



وقالت مديرة مكتب المنظمة في واشنطن سارة ياغر، إنّ "النظام الدولي القائم على القواعد يعتمد على إثارة الدول أي انتهاكات، حتى عندما يرتكبها أصدقاء أقوياء".



وأدرجت المنظمة كندا وبريطانيا وفرنسا وهولندا بين مجموعة دول يجب أن تطلق إدانات ضد الحملة التي أحدثت انقساما في الكونغرس وأدت إلى تصاعد الضغوط على كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.



ونأى وزير الدفاع بيت هيغسيث بنفسه عن العملية التي كانت الأكثر إثارة للجدل، والتي نفذ خلالها الجيش الأميركي ضربة أجهزت على ناجيين اثنين من غارة سابقة على قارب يشتبه في أنه ينقل مخدرات في بحر الكاريبي.



ونفى بشدة أن يكون قد أصدر أمرا بقتل البحارين الناجيين.



وأفاد البيت الأبيض بأنّ ضابطا يعمل تحت إمرة هيغسيث أمر بتنفيذ الضربة.



من جانبها، أكدت هيومن رايتس ووتش أنّ فرنسا وبريطانيا وهولندا "تتمتع بنفوذ في الكاريبي" ويجب عليها "إجراء التحقق الواجب وتقييم تعاونها البحري" مع الحملة العسكرية لواشنطن.



وقالت: "بموجب القانونَين الأميركي والدولي، يجب توقيف المتهمين بارتكاب جرائم ومحاكمتهم، وليس إعدامهم خارج نطاق القضاء".