الكرملين: المزاعم الأوروبية بأن بوتين يريد استعادة الاتحاد السوفيتي خاطئة
أخبار دولية
2025-12-09 | 10:04
الكرملين: المزاعم الأوروبية بأن بوتين يريد استعادة الاتحاد السوفيتي خاطئة
أعلن الكرملين أن المزاعم الأوروبية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد استعادة الاتحاد السوفيتي خاطئة، واصفا الادعاءات بأن بوتين يخطط لغزو دولة عضو في حلف شمال الأطلسي بأنها "غباء تام".
وفي عام 2005، وصف بوتين انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين لأن عشرات الملايين من الروس أصبحوا فقراء بينما تواجه روسيا نفسها خطر التفكك.
ويقول معارضون إن روسيا تتدهور في عهد بوتين في ظل حالة من العبث والقمع تضاهي عهد ليونيد بريجنيف خلال وجود الاتحاد السوفيتي. ويؤكد قادة غربيون أنه إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، فسوف يهاجم حلف الأطلسي يوما ما.
ونفى بوتين مرارا أن تكون لديه أي خطط لمهاجمة حلف شمال الأطلسي وقال إن مثل هذه الخطوة ستكون حمقاء بالنسبة لروسيا نظرا للتفوق العسكري التقليدي لحلف شمال الأطلسي على روسيا.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الاثنين إن بوتين يريد استعادة "الاتحاد السوفيتي القديم" وإن على أوروبا أن تدافع عن نفسها ضد نوايا روسيا.
الكرملين
بوتين
الاتحاد السوفيتي
حلف شمال الأطلسي
