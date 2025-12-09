واشنطن تعبر عن قلقها إزاء الاشتباكات على الحدود بين كمبوديا وتايلاند

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء استمرار القتال وسقوط قتلى ومصابين على الحدود بين كمبوديا وتايلاند، وذلك مع احتدام الاشتباكات بين البلدين لليوم الثاني.وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان: "ندعو حثيثا إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية وحماية المدنيين وعودة الطرفين إلى إجراءات التهدئة المنصوص عليها في اتفاقات كوالالمبور للسلام المبرمة في 26 تشرين الأول".