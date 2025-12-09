الولايات المتحدة تفرض عقوبات مرتبطة بالصراع في السودان

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان، مستهدفة ما وصفتها بشبكة عابرة للحدود تُجند عسكريين كولومبيين سابقين وتدرب جنودا بينهم أطفال للقتال في صفوف قوات الدعم السريع شبه العسكرية.



وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان اطلعت عليه "رويترز"، أنها فرضت عقوبات على أربعة أفراد وأربعة كيانات ضمن الشبكة، التي قالت إنها تتألف في معظمها من مواطنين وشركات كولومبية.