وزارة الطاقة الإسرائيلية: المحادثات بشأن اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر وصلت إلى "مراحل متقدمة"

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أن المحادثات بشأن اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر وصلت إلى "مراحل متقدمة" ولكن لا تزال هناك مسائل تحتاج إلى حل.



ووقّعت إسرائيل فيآب أكبر اتفاق تصدير لها على الإطلاق لتزويد مصر بما يصل إلى 35 مليار دولار من الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان.



وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إنه يؤخر الموافقة على صفقة الغاز لضمان شروط تجارية أفضل للسوق الإسرائيلية.



وأكد متحدث باسم كوهين اليوم، أن المحادثات لا تزال جارية.