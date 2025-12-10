مقتل طاقم طائرة عسكرية سودانية بعد تحطمها أثناء محاولتها الهبوط

تحطّمت طائرة نقل عسكرية سودانية الثلاثاء أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة جوية في شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها، وفق ما أفاد مصدران عسكريان وكالة فرانس برس.



وقال مصدر عسكري تحدث شرط عدم كشف هويته إذ إنه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام إن "عطلا فنيا تسبب في تحطم طائرة شحن تتبع للجيش من طراز إليوشن أثناء محاولتها الهبوط في قاعدة دقنه الجوية".



وأفاد مصدر عسكري آخر بـ"مقتل جميع طاقم الطائرة من طراز إليوشن 76".



ولم يكشف الجيش السوداني عدد الأفراد الذين كانوا في الطائرة العسكرية، ولم يتم إصدار أي حصيلة رسمية للضحايا.



ولطالما كانت طائرة الشحن إليوشن-76، المصممة في الاتحاد السوفياتي، بمثابة العمود الفقري للجيش وتستخدم لنقل الإمدادات والأفراد عبر خطوط المواجهة.