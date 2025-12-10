محامو بولسونارو يطلبون إخراجه من السجن ليخضع لعملية جراحية

طلب محامو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو المحكوم عليه بالسجن 27 عاما لمحاولة القيام بانقلاب، من المحكمة العليا السماح بإدخال موكّلهم المستشفى ليخضع لعملية جراحية، وفق وثائق حصلت عليها وكالة فرانس برس.



وذكرت الوثائق أن "كل التقارير الطبية الأخيرة (...) تظهر تدهورا كبيرا في الحالة الصحية" للرئيس السابق اليميني المتطرف البالغ 70 عاما، داعية إلى "إدخاله الفوري إلى المستشفى".