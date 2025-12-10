إكس تعلن أنها ستلتزم الحظر الأسترالي لاستخدام المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت شركة "إكس" التي يملكها إيلون ماسك، أنها ستلتزم الحظر الأسترالي الذي يمنع من هم دون 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



وقالت الشركة في بيان مع دخول القرار الرائد عالميا حيز التنفيذ: "إن ذلك ليس خيارنا، بل ما يتطلبه القانون الأسترالي".



وكانت إكس آخر منصة من بين 10 مواقع للتواصل الاجتماعي شملها القرار، تحدد كيف ستنفذ الحظر الأسترالي.



ووافقت كل المنصات بما فيها فيسبوك ويوتيوب وتيك توك، على اتخاذ خطوات لإزالة حسابات المستخدمين الذين يبلغون أقل من 16 عاما.



وتواجه المنصات المعنية بالقرار في حال عدم اتخاذها تدابير "معقولة" لضمان تطبيقه، غرامات تصل إلى ما يعادل 33 مليون دولار أميركي.



وعشية بدء تطبيق القرار، شرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اسباب اتخاذه، قائلا إن "وسائل التواصل الاجتماعي تستعمل كسلاح من المتحرشين (...)، وهي أيضا مصدر للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك أنها أداة للمتحرشين جنسيا عبر الإنترنت".

