الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إكس تعلن أنها ستلتزم الحظر الأسترالي لاستخدام المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي
أخبار دولية
2025-12-10 | 01:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إكس تعلن أنها ستلتزم الحظر الأسترالي لاستخدام المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي
أعلنت شركة "إكس" التي يملكها إيلون ماسك، أنها ستلتزم الحظر الأسترالي الذي يمنع من هم دون 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الشركة في بيان مع دخول القرار الرائد عالميا حيز التنفيذ: "إن ذلك ليس خيارنا، بل ما يتطلبه القانون الأسترالي".
وكانت إكس آخر منصة من بين 10 مواقع للتواصل الاجتماعي شملها القرار، تحدد كيف ستنفذ الحظر الأسترالي.
ووافقت كل المنصات بما فيها فيسبوك ويوتيوب وتيك توك، على اتخاذ خطوات لإزالة حسابات المستخدمين الذين يبلغون أقل من 16 عاما.
وتواجه المنصات المعنية بالقرار في حال عدم اتخاذها تدابير "معقولة" لضمان تطبيقه، غرامات تصل إلى ما يعادل 33 مليون دولار أميركي.
وعشية بدء تطبيق القرار، شرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اسباب اتخاذه، قائلا إن "وسائل التواصل الاجتماعي تستعمل كسلاح من المتحرشين (...)، وهي أيضا مصدر للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك أنها أداة للمتحرشين جنسيا عبر الإنترنت".
أخبار دولية
إكس
الحظر الأسترالي
المراهقين
وسائل التواصل الاجتماعي
التالي
محامو بولسونارو يطلبون إخراجه من السجن ليخضع لعملية جراحية
ميرتس يحذّر من تدخل روسي محتمل في انتخابات أرمينيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-12
شركات التكنولوجيا الكبرى قررت الإمتثال للقرار الأستراليّ: حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ للمراهقين
أخبار دولية
2025-11-12
شركات التكنولوجيا الكبرى قررت الإمتثال للقرار الأستراليّ: حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ للمراهقين
0
أخبار دولية
13:47
أستراليا تبدأ رسميًا تطبيق حظر استخدام المراهقين دون السادسة عشرة الشبكات الاجتماعية
أخبار دولية
13:47
أستراليا تبدأ رسميًا تطبيق حظر استخدام المراهقين دون السادسة عشرة الشبكات الاجتماعية
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-23
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
علوم وتكنولوجيا
2025-11-23
وثائق محكمة: ميتا طمست أدلة على أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية
0
صحة وتغذية
2025-11-25
دراسة صادمة... وسائل التواصل الاجتماعي تضعف التركيز لدى جميع الفئات العمرية!
صحة وتغذية
2025-11-25
دراسة صادمة... وسائل التواصل الاجتماعي تضعف التركيز لدى جميع الفئات العمرية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:45
تركيا تجري محادثات للعودة مجددا إلى برنامج الطائرات المقاتلة الأميركية إف-35
أخبار دولية
04:45
تركيا تجري محادثات للعودة مجددا إلى برنامج الطائرات المقاتلة الأميركية إف-35
0
أخبار دولية
04:08
الكرملين: تصريحات ترامب في شأن أوكرانيا تتوافق مع الرؤية الروسية
أخبار دولية
04:08
الكرملين: تصريحات ترامب في شأن أوكرانيا تتوافق مع الرؤية الروسية
0
أخبار دولية
03:09
بدء احتفالية اليوم العالميّ لحقوق الإنسان للمرة الأولى في سوريا
أخبار دولية
03:09
بدء احتفالية اليوم العالميّ لحقوق الإنسان للمرة الأولى في سوريا
0
أخبار دولية
02:50
معهد كيل الألمانيّ للأبحاث: المساعدات العسكرية لأوكرانيا في أدنى مستوى
أخبار دولية
02:50
معهد كيل الألمانيّ للأبحاث: المساعدات العسكرية لأوكرانيا في أدنى مستوى
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية ٩-١٢-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية ٩-١٢-٢٠٢٥
0
آخر الأخبار
04:27
الجميل: نتجه إلى "حيط مسدود" في الانتخابات النيابية فإمّا تشريع قانون النواب الستة وإمّا تطبيق القانون الأخير وهذا غير قانونيّ أيضًا لذلك نطالب رئيس مجلس النواب بالجلسات
آخر الأخبار
04:27
الجميل: نتجه إلى "حيط مسدود" في الانتخابات النيابية فإمّا تشريع قانون النواب الستة وإمّا تطبيق القانون الأخير وهذا غير قانونيّ أيضًا لذلك نطالب رئيس مجلس النواب بالجلسات
0
آخر الأخبار
04:19
الجميل: الجيش اللبنانيّ أقرّ خطة تشمل شمال الليطاني فلا صحة للكلام على عدم قدرته بالقيام بدوره في شمال الليطاني وعلى الأطراف كلها أن تلتزم فلا ذريعة بعد ذلك لإسرائيل للإعتداء
آخر الأخبار
04:19
الجميل: الجيش اللبنانيّ أقرّ خطة تشمل شمال الليطاني فلا صحة للكلام على عدم قدرته بالقيام بدوره في شمال الليطاني وعلى الأطراف كلها أن تلتزم فلا ذريعة بعد ذلك لإسرائيل للإعتداء
0
آخر الأخبار
04:03
بري يستقبل في هذه الأثناء في عين التينة وفداً من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL) بحضور السفير الأميركي ميشال عيسى
آخر الأخبار
04:03
بري يستقبل في هذه الأثناء في عين التينة وفداً من مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان (ATFL) بحضور السفير الأميركي ميشال عيسى
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:05
سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!
أخبار دولية
14:05
سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق
0
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مؤتمر دعم الجيش بين الترقّب والضغط لودريان يحاول… والقرار الدولي لم يصدر بعد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مؤتمر دعم الجيش بين الترقّب والضغط لودريان يحاول… والقرار الدولي لم يصدر بعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
شارع الشرع بوجه شارع السيّد...في ذكرى سقوط الأسد
تقارير نشرة الاخبار
13:26
شارع الشرع بوجه شارع السيّد...في ذكرى سقوط الأسد
0
أخبار دولية
13:18
على وقع التهديدات الإسرائيلية للبنان... واشنطن تبلغ تل أبيب: لا نرغب بأي تصعيد إضافي
أخبار دولية
13:18
على وقع التهديدات الإسرائيلية للبنان... واشنطن تبلغ تل أبيب: لا نرغب بأي تصعيد إضافي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:15
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
أمن وقضاء
11:15
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
2
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
3
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
07:17
غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
4
أخبار لبنان
12:50
لودريان من معراب: Quand je parle je parle
أخبار لبنان
12:50
لودريان من معراب: Quand je parle je parle
5
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
6
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
7
أخبار لبنان
10:58
افتتاح مشبّه الملاحة في قاعدة جونية البحرية... والسفير الألماني يشدّد على أهمية التعاون مع الجيش ودعمه
أخبار لبنان
10:58
افتتاح مشبّه الملاحة في قاعدة جونية البحرية... والسفير الألماني يشدّد على أهمية التعاون مع الجيش ودعمه
8
خبر عاجل
11:03
معلومات الـLBCI: الوفد القضائيّ الذي سيتوجه إلى سوريا صباح غد للبحث في ملف الموقوفين يضم مندوب نائب رئيس الحكومة طارق متري ومندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والقاضي رجا أبي نادر وستعقد لقاءات في وزارة العدل السورية حسب جدول الأعمال
خبر عاجل
11:03
معلومات الـLBCI: الوفد القضائيّ الذي سيتوجه إلى سوريا صباح غد للبحث في ملف الموقوفين يضم مندوب نائب رئيس الحكومة طارق متري ومندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والقاضي رجا أبي نادر وستعقد لقاءات في وزارة العدل السورية حسب جدول الأعمال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More