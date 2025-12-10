حصيلة جديدة لوزارة الدفاع: إجلاء أكثر من 400 ألف تايلاندي من مناطق حدودية مع كمبوديا

أُجلي أكثر من 400 ألف تايلاندي من مناطق حدودية مع كمبوديا منذ استئناف الاشتباكات الأحد بين البلدين المجاورين في جنوب شرق آسيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية سوراسانت كونغسيري في مؤتمر صحافي: "نُقل أكثر من 400 ألف شخص إلى ملاجئ" وذلك بعد حصيلة أولية للحكومة التايلاندية أفادت بإجلاء 180 ألفا.



وأضاف: "اضطر المدنيون للإخلاء الجماعي بسبب ما اعتبرناه تهديدا وشيكا لسلامتهم".

