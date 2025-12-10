مقتل 12 شخصا بحريق في مبنى سكني في جنوب الصين

أسفر حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة شانتو في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين عن مقتل 12 شخصا، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية عن السلطات المحلية.



واندلع الحريق مساء الثلاثاء في مبنى مكون من أربعة طوابق، ويجري تحقيق لتحديد أسباب الحادثة وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).