النواب البرازيليون يصادقون على قانون يخفض عقوبة بولسونارو في السجن

صادق النواب البرازيليون على مسودة قانون تهدف إلى تخفيف عقوبة الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 27 عاما لإدانته بمحاولة انقلاب.



وفي حال أُقر النص في مجلس الشيوخ أيضا، قد تخفض عقوبة الرئيس السابق اليميني المتطرف المسجون منذ أواخر تشرين الثاني، إلى ما يزيد بقليل عن سنتين في السجن.

