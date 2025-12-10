قبرص تعلن العثور على يخت أبحر من إسرائيل وفقد في المتوسط

أفاد التلفزيون القبرصي الرسمي الأربعاء بأن المسعفين القبارصة عثروا على يخت أبحر من إسرائيل قبل أكثر من أسبوع وفقد قبل يومين وسط ظروف عاصفة قبالة الجزيرة المتوسطية، لافتا الى أن ركابه بخير.



واضاف المصدر نفسه أن الركاب الإسرائيليين لم يوجهوا طلب مساعدة، واليخت في طريقه الى ميناء حيفا الإسرائيلي بعدما واجه مشاكل تقنية.



وكان أبحر في الثاني من كانون الأول في اتجاه جزيرة كريت اليونانية.



وفي وقت سابق، قال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك أن آخر موقع معروف لليخت تم تسجيله في الثامن من الشهر الجاري داخل منطقة البحث والإنقاذ القبرصية، على بعد حوالى 89 ميلا بحريا (165 كيلومترا) من مدينة بافوس الساحلية في غرب البلاد.

