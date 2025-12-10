ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب في ملف حرب أوكرانيا

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحرب في أوكرانيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريديريش ميرتس، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.



وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن المكالمة الهاتفية التي استمرت 40 دقيقة ركزت على "محاولة إحراز تقدم" في حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا.



واضاف المصدر أن القادة "ناقشوا التطورات الأخيرة لوساطة الولايات المتحدة ورحبوا بالجهود للتوصل الى سلام متين ومستدام في أوكرانيا ووضع حد للمجازر".



وتابع: "هذا العمل الكثيف يتواصل وسيتواصل في الأيام المقبلة"، موضحا أن "القادة اتفقوا على أنها مرحلة دقيقة بالنسبة الى أوكرانيا وشعبها وبالنسبة الى الأمن المشترك لمنطقة أوروبا-الأطلسي".















