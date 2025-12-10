الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب في ملف حرب أوكرانيا
أخبار دولية
2025-12-10 | 11:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب في ملف حرب أوكرانيا
بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحرب في أوكرانيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريديريش ميرتس، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن المكالمة الهاتفية التي استمرت 40 دقيقة ركزت على "محاولة إحراز تقدم" في حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا.
واضاف المصدر أن القادة "ناقشوا التطورات الأخيرة لوساطة الولايات المتحدة ورحبوا بالجهود للتوصل الى سلام متين ومستدام في أوكرانيا ووضع حد للمجازر".
وتابع: "هذا العمل الكثيف يتواصل وسيتواصل في الأيام المقبلة"، موضحا أن "القادة اتفقوا على أنها مرحلة دقيقة بالنسبة الى أوكرانيا وشعبها وبالنسبة الى الأمن المشترك لمنطقة أوروبا-الأطلسي".
أخبار دولية
وستارمر
وميرتس
يبحثون
ترامب
أوكرانيا
التالي
مقتل طاقم طائرة عسكرية سودانية بعد تحطمها أثناء محاولتها الهبوط
وزير العدل السوري: لا سجناء لبنانيين باقون في سوريا والاتصالات مستمرة وإيجابية مع لبنان بشأن السوريين الموقوفين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-12-06
ماكرون يزور لندن الاثنين للقاء ستارمر وزيلينسكي وميرتس
أخبار دولية
2025-12-06
ماكرون يزور لندن الاثنين للقاء ستارمر وزيلينسكي وميرتس
0
أخبار دولية
2025-11-22
مستشارو الأمن القومي الفرنسي والألماني والبريطاني والأميركي يجتمعون الأحد في جنيف لبحث ملف أوكرانيا
أخبار دولية
2025-11-22
مستشارو الأمن القومي الفرنسي والألماني والبريطاني والأميركي يجتمعون الأحد في جنيف لبحث ملف أوكرانيا
0
أخبار دولية
2025-10-11
الإليزيه: ماكرون يتوجه إلى مصر الاثنين لإجراء محادثات بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة
أخبار دولية
2025-10-11
الإليزيه: ماكرون يتوجه إلى مصر الاثنين لإجراء محادثات بشأن تنفيذ خطة ترامب لإنهاء حرب غزة
0
أخبار دولية
2025-10-16
زيلينسكي في واشنطن الخميس وسيبحث مع ترامب الجمعة تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك
أخبار دولية
2025-10-16
زيلينسكي في واشنطن الخميس وسيبحث مع ترامب الجمعة تسليم أوكرانيا صواريخ توماهوك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله
0
أخبار دولية
12:04
قبرص تعلن العثور على يخت أبحر من إسرائيل وفقد في المتوسط
أخبار دولية
12:04
قبرص تعلن العثور على يخت أبحر من إسرائيل وفقد في المتوسط
0
أخبار دولية
09:23
فرنسا تدعو إلى "تسريع الاستقلال الاستراتيجي" الأوروبي في مواجهة استراتيجية الأمن القومي الأميركية
أخبار دولية
09:23
فرنسا تدعو إلى "تسريع الاستقلال الاستراتيجي" الأوروبي في مواجهة استراتيجية الأمن القومي الأميركية
0
أخبار لبنان
08:06
بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
08:06
بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:04
أمن الدولة يضبط أحذية مجهولة المصدر في صبرا
أمن وقضاء
07:04
أمن الدولة يضبط أحذية مجهولة المصدر في صبرا
0
أمن وقضاء
07:42
ضبط كميات من الاحذية والالبسة المهربة...
أمن وقضاء
07:42
ضبط كميات من الاحذية والالبسة المهربة...
0
أخبار لبنان
09:58
جلسة لمجلس الوزراء الجمعة
أخبار لبنان
09:58
جلسة لمجلس الوزراء الجمعة
0
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عشرة ملايين دولار على رصيف ضبية: أسرار باخرة "هاوك 3"
0
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
أخبار لبنان
13:27
نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: اجتماع اليوم في دمشق كان غنيا بالافكار ولا شيء استثنائيا فيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات
تقارير نشرة الاخبار
13:20
اليوم الأخير لجولة لودريان: دعمٌ مشروط ورسائل بلا تصريحات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تشكك بقدرة لبنان على نزع سلاح حزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:44
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025
0
أخبار لبنان
07:18
عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا
أخبار لبنان
07:18
عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا
0
أخبار لبنان
06:35
السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف
أخبار لبنان
06:35
السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف
0
أخبار لبنان
06:32
وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ
أخبار لبنان
06:32
وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ
0
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
3
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
4
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
5
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
6
خبر عاجل
10:23
معلومات للـLBCI: الجانب اللبناني استغرب ما نقل عن أجواء غير ايجابية سادت الاجتماع القضائي في دمشق من الجانب السوري وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك نية لبنانية في تسهيل التعاون لكن لا يمكن تجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية المرعية الإجراء في لبنان
خبر عاجل
10:23
معلومات للـLBCI: الجانب اللبناني استغرب ما نقل عن أجواء غير ايجابية سادت الاجتماع القضائي في دمشق من الجانب السوري وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك نية لبنانية في تسهيل التعاون لكن لا يمكن تجاوز الأطر القانونية والمؤسساتية المرعية الإجراء في لبنان
7
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
8
أمن وقضاء
05:38
الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة
أمن وقضاء
05:38
الأمن العام يحذّر من موقع NANO CLEAN: تابع للعدو الإسرائيلي ومقره الأساسي في الأراضي المحتلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More