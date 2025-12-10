الأخبار
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب في ملف حرب أوكرانيا

أخبار دولية
2025-12-10 | 11:32
0min
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب في ملف حرب أوكرانيا

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحرب في أوكرانيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريديريش ميرتس، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.
     
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن المكالمة الهاتفية التي استمرت 40 دقيقة ركزت على "محاولة إحراز تقدم" في حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا.
     
واضاف المصدر أن القادة "ناقشوا التطورات الأخيرة لوساطة الولايات المتحدة ورحبوا بالجهود للتوصل الى سلام متين ومستدام في أوكرانيا ووضع حد للمجازر".
     
وتابع: "هذا العمل الكثيف يتواصل وسيتواصل في الأيام المقبلة"، موضحا أن "القادة اتفقوا على أنها مرحلة دقيقة بالنسبة الى أوكرانيا وشعبها وبالنسبة الى الأمن المشترك لمنطقة أوروبا-الأطلسي".
     

            
     

            
          

أخبار دولية

وستارمر

وميرتس

يبحثون

ترامب

أوكرانيا

