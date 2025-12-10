الاحتياطي الفدرالي يخفض معدل الفائدة بربع نقطة كما كان متوقعا

خفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، في قرار توقعته الاسواق المالية لكنه اتخذ وسط انقسام متزايد.



وتم خفض معدلات الفائدة الرئيسية بربع نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 3,50 و3,75، وفق ما أعلن المصرف المركزي في بيان، موضحا أن ثلاثة من الاعضاء ال12 صوتوا ضد القرار، بحيث رفض اثنان منهم مبدأ الخفض من اساسه، في حين طالب العضو الثالث بخفض أكبر بمقدار نصف نقطة.