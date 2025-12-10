أوكرانيا تعلن مهاجمة ناقلة نفط روسية جديدة في البحر الأسود

هاجمت أوكرانيا بمسيّرات بحرية ناقلة نفط روسية جديدة في البحر الأسود، وفق ما أفاد مصدر أمني، متّهما السفينة بأنها جزء من "الأسطول الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات.



وأفاد مصدر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية وكالة فرانس برس بأن مسيّرات بحرية أوكرانية هاجمت الأربعاء "ناقلة النفط داشان التابعة للأسطول الشبح لروسيا الاتحادية في البحر الأسود".



وقال المصدر إن السفينة التي ترفع علم جزر القمر "تعرّضت لأضرار جسيمة".



