ترامب يقول إنه تحدّث مع القادة الأوروبيين بـ"حدة" بشأن أوكرانيا

صرح دونالد ترامب الأربعاء بأنه استخدم "كلمات حادة" خلال مباحثاته في وقت سابق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.



وأوضح الرئيس الاميركي أن القادة الاوروبيين عرضوا عقد اجتماع حول أوكرانيا نهاية هذا الاسبوع، لكنه لفت الى أنه لم يقرر بعد في شأن المشاركة الأميركية، مضيفا "لا نريد أن نضيع وقتنا".