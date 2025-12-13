زعيم كوريا الشمالية يشيد بالقوات العائدة من مهمة في روسيا

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون حضر حفل استقبال لوحدة هندسية عسكرية عادت إلى الوطن بعد أداء مهام في روسيا.



وأشاد كيم في كلمة نقلتها الوكالة بضباط وجنود الفوج 528 من سلاح المهندسين بالجيش الشعبي الكوري، لسلوكهم "البطولي" و "شجاعتهم الجماعية" في تنفيذ الأوامر الصادرة عن حزب العمال الكوري الحاكم خلال مهمة خارجية استمرت 120 يومًا.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها كوريا الشمالية جنودًا بالزي العسكري يترجلون من طائرة، وكيم يعانق جنديا على كرسي متحرك وسط تجمع لجنود ومسؤولين للترحيب بالقوات.