زعيمة المعارضة الفنزويلية تؤيد زيادة الضغط على مادورو حتى "يدرك أنه يجب عليه الرحيل"

أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2025، بأنها تؤيد زيادة "الضغط" على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحي عن السلطة، وفق مقتطفات من مقابلة أجرتها مع قناة "سي بي إس" الأميركية وبثت الجمعة.



وقالت ماتشادو في المقابلة التي سجلت في أوسلو وتبث كاملة الأحد، "سأرحب بمزيد من الضغط حتى يدرك مادورو أنه يجب عليه الرحيل، أن وقته قد حان".

جاء ذلك ردًا على سؤال عما إذا كانت تؤيد تدخلًا عسكريًا أميركيًا محتملًا في فنزويلا، بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب فنزويلا بعمليات برية.

وأكدت زعيم المعارضة أن لا علم لها بخطط تدخل أميركي محتمل.