وفد سعودي إماراتي مشترك في عدن باليمن لإجراء محادثات

أكد مصدر حكومي لرويترز أن وفدًا عسكريًا مشتركًا من السعودية والإمارات وصل إلى عدن لبحث إجراءات تهدف إلى نزع فتيل التوتر في جنوب اليمن بعد أيام من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على مساحات واسعة في الجنوب.





وقال المجلس الانتقالي إن السيطرة شملت محافظتي حضرموت والمهرة في شرق البلاد وإن المجلس موجود في جميع المحافظات الشرقية بجنوب اليمن، بما في ذلك عدن، مقر الحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا.

كما قال مصدر في مكتب الرئاسة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن المناقشات التي سيجريها الوفد في عدن ستتناول سبل تصحيح الإجراءات الأحادية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك انسحاب أي قوات تم استقدامها من خارج المحافظات الشرقية.