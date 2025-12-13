الجيش الإسرائيلي: استهداف "عنصر إرهابي مركزي في حماس" بمدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "عنصرا إرهابيا مركزيا" في حركة المقاومة حماس في مدينة غزة، دون ذكر اسمه.