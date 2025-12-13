واشنطن تتعهد بالرد على "الانتهاك الواضح" من قبل رواندا لاتفاق السلام مع الكونغو الديموقراطية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن كيغالي انتهكت بشكل واضح اتفاق السلام المبرم مع كينشاسا بوساطة من الرئيس دونالد ترامب، وتعهد باتخاذ "إجراء" غير محدد بعد تقدم قوات مدعومة من رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وكتب روبيو في منشور على منصة "إكس": "تشكل تصرفات رواندا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية انتهاكا واضحا لاتفاقات واشنطن التي وقعها الرئيس ترامب، وستتخذ الولايات المتحدة إجراء لضمان الوفاء بالوعود التي قطعتها للرئيس".