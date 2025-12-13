إصابة جنود أميركيين وسوريين في هجوم استهدف وفدا عسكريا قرب تدمر

أصيب عدد من الجنود الأميركيين والسوريين خلال إطلاق نار استهدف وفدا عسكريا مشتركا قرب مدينة تدمر في وسط سوريا، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).



وأفادت سانا بـ"إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأميركية"، خلال الهجوم، مشيرة إلى مقتل "مطلق النار".