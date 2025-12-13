رئيس روسيا البيضاء يعفو عن 123 سجينا في اتفاق مع الولايات المتحدة

أعلنت إدارة رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو عبر قناتها على تطبيق تيليغرام، أن لوكاشينكو أصدر عفوا عن 123 سجينا مقابل رفع العقوبات الأميركية المفروضة على البوتاس الذي تنتجه بلاده.



وكشفت أن من يشملهم العفو ينتمون إلى دول مختلفة وأدينوا بجرائم منها التجسس والإرهاب والتطرف.



من جهتها، أفادت السفارة الأميركية لدى ليتوانيا بأن رئيس روسيا البيضاء أفرج عن 123 سجينا، من بينهم أليس بيالياتسكي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وذلك بعد يومين من محادثات مع مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب.