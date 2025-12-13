زيلينسكي: روسيا البيضاء أفرجت عن خمسة أوكرانيين بعد وساطة أميركية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن خمسة أوكرانيين كانوا من بين السجناء الذين أفرجت عنهم روسيا البيضاء اليوم، في صفقة توسطت فيها الولايات المتحدة، معبرا عن امتنانه لواشنطن للمساعدة في الإفراج عنهم.



وكتب زيلينسكي عبر تيليغرام: "بفضل الدور النشط للولايات المتحدة وتعاون أجهزة مخابراتنا، يتم الآن إطلاق نحو 100 شخص، من بينهم خمسة أوكرانيين".



وكشف زيلينسكي أنه طلب من أجهزة المخابرات الأوكرانية إعطاء الأولوية للاتفاق على إطلاق جديد لأسرى الحرب الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا قبل حلول العام الجديد.



وتجري روسيا وأوكرانيا عمليات تبادل أسرى بشكل منتظم منذ بدء الغزو الروسي الشامل في عام 2022.