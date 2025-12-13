وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل تغتال القيادي البارز في حماس رائد سعد في غارة بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة، نقلا عن مصادر، بأن إسرائيل اغتالت القيادي البارز في حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) رائد سعد في غارة جوية على غزة اليوم السبت.