الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن نرجس محمدي حائزة جائزة نوبل للسلام

دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى إطلاق حائزة جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي التي أوقفت الجمعة مع ثمانية نشطاء آخرين على الأقل.



وقال متحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي: "يحضّ الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية على إطلاق السيدة محمدي، مع الأخذ في الاعتبار أيضا حالتها الصحية الهشة، وكذلك جميع الذين تم توقيفهم ظلما أثناء ممارستهم لحرية التعبير"، واصفا اعتقالات الجمعة بأنها "مقلقة للغاية".