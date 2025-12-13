وول ستريت جورنال: قوة أميركية خاصة دهمت سفينة في المحيط الهندي وصادرت مواد عسكرية كانت متجهة إلى إيران

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن قوة أميركية خاصة دهمت الشهر الماضي، سفينة في المحيط الهندي وصادرت مواد عسكرية كانت متجهة من الصين إلى إيران.



وأوضحت الصحيفة أن القوات الأميركية صعدت على متن السفينة، ودمرت الشحنة قبل أن يُسمح للسفينة بمواصلة رحلتها.



وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن الشحنة تضمنت مكونات يمكن إستخدامها في صناعة أسلحة تقليدية، أو في برنامج إيران الصاروخي.