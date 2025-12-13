كييف تتهم موسكو بقصف سفينة تركية في البحر الأسود بواسطة مسيرة

اتهمت أوكرانيا روسيا بأنها قصفت السبت بواسطة مسيرة سفينة شحن تركية في البحر الأسود على متنها 11 مواطنا تركيا، وذلك غداة ضربة جوية روسية قالت كييف إنها ألحقت أضرارا بسفينة نقل تركية أخرى قرب ميناء أوديسا.



وذكرت البحرية الأوكرانية في بيان، أن ضربة السبت لم تسفر عن جرحى وأصابت في البحر السفينة "فيفا" فيما كانت تنقل زيت دوار الشمس الى مصر، مشيرة الى أن السفينة واصلت طريقها الى وجهتها المحددة.