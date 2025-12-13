إسرائيل تعلن اغتيال قيادي عسكري في حماس بضربة في غزة

أعلنت إسرائيل أنها اغتالت قياديا عسكريا في الجناح العسكري لحركة حماس في غارة نفذتها في قطاع غزة.



وقال رئيس الوزراء ووزير الدفاع في بيان مشترك: "ردا على تفجير عبوة ناسفة لحماس أدّت إلى إصابة قواتنا اليوم (...) أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالقضاء على رائد سعد".



ووصف الجيش الإسرائيلي سعد بأنه "أحد مهندسي" هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.