إسرائيل تعلن اغتيال قيادي عسكري في حماس بضربة في غزة

#عاجل 🔻جيش الدفاع والشاباك قضيا على المدعو رائد سعد قائد ركن التصنيع في حماس وأحد مهندسي مجزرة السابع من أكتوبر
🔻هاجم جيش الدفاع والشاباك في مدينة غرة قبل قليل وقضيا على المدعو رائد سعد قائد ركن التصنيع في الجناح العسكري لحماس وأحد مهندسي مجزرة السابع من أكتوبر.
⭕️على مدى… pic.twitter.com/OnCY0rvml9
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 13, 2025
#عاجل 🔻جيش الدفاع والشاباك قضيا على المدعو رائد سعد قائد ركن التصنيع في حماس وأحد مهندسي مجزرة السابع من أكتوبر
🔻هاجم جيش الدفاع والشاباك في مدينة غرة قبل قليل وقضيا على المدعو رائد سعد قائد ركن التصنيع في الجناح العسكري لحماس وأحد مهندسي مجزرة السابع من أكتوبر.
⭕️على مدى… pic.twitter.com/OnCY0rvml9