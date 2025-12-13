بعثة حفظ السلام الأممية تعلن مقتل ستة جنود بنغلادشيين في غارة بمسيّرة في السودان

قُتل ستة جنود بنغلادشيين على الأقل في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة تابعة لبعثة حفظ سلام أممية في كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان المحاصرة جنوبي السودان الذي مزقته الحرب.



وأعلنت بعثة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة لأبيي (يونيسفا) أن "ستة جنود قتلوا وأصيب ستة آخرون" عندما ضربت طائرة مسيّرة معسكرهم في كادوقلي، مشيرة الى أن جميع الضحايا من بنغلادش.



وأعرب رئيس وزراء بنغلادش محمد يونس في بيان عن "حزنه الشديد" إزاء الواقعة، بينما دانت وزارة الخارجية "بشدة" الهجوم، مشيرة إلى أن الحصيلة بلغت ستة قتلى وثمانية جرحى.