ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن ترد الولايات المتحدة على هجوم في سوريا نسبته واشنطن إلى تنظيم الدولة الاسلامية وأسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين بينهم جنديان.



وقال ترامب للصحافيين خلال مغادرته البيت الأبيض في مروحية: "سنرد".



كذلك، كتب ترامب عبر منصته تروث سوشل: "الرئيس السوري أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم".