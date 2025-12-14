الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم عيد الميلاد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل شخصين وإصابة ثمانية جراء إطلاق نار داخل حرم جامعة براون في الولايات المتحدة
أخبار دولية
2025-12-14 | 00:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقتل شخصين وإصابة ثمانية جراء إطلاق نار داخل حرم جامعة براون في الولايات المتحدة
قتل شخصان وأصيب ثمانية آخرون بجروح خطرة السبت في إطلاق نار داخل حرم جامعة براون المرموقة بولاية رود آيلاند الأميركية، وفق ما أفاد مسؤولون، في حين لا يزال الجاني طليقا.
وقال بريت سمايلي، عمدة مدينة بروفيدنس في شمال شرق الولايات المتحدة، في مؤتمر صحافي "أستطيع أن أؤكد وفاة شخصين بعد ظهر اليوم، ووجود ثمانية آخرين في حالة حرجة وإن كانت مستقرة".
ووقع إطلاق النار في مبنى باروس وهولي الذي يضم أقسام الهندسة والفيزياء في حرم الجامعة وحيث كان من المقرر إجراء العديد من الامتحانات.
ووصفت جهات إنفاذ القانون المشتبه به بأنه رجل يرتدي ملابس سوداء بالكامل.
وقال تيموثي أوهارا نائب قائد الشرطة "نحن نستخدم جميع الموارد الممكنة للعثور على هذا المشتبه به. لا يزال أمر التزام أماكنكم والاحتماء ساريا".
أضاف "أحض الجميع على أخذ ذلك على محمل الجد. أرجوكم لا تقتربوا من المنطقة".
وأفادت السلطات أن آخر ظهور للمسلح كان وهو يغادر المبنى، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور على أي سلاح.
وأبلغت جامعة براون في تنبيه عند الساعة 4,22 مساء (21,22 ت غ) عن "وجود مسلح نشط بالقرب من قسم باروس وهولي للهندسة"، وطلبت من الجميع "إغلاق الأبواب والهواتف والاحتماء حتى إشعار آخر".
أخبار دولية
شخصين
وإصابة
ثمانية
إطلاق
جامعة
براون
الولايات
المتحدة
التالي
مقتل ستة من حفظة السلام الأمميين في هجوم بمسيّرات في السودان
ألمانيا تعلن إحباط مخطط "بدوافع إسلامية" لمهاجمة سوق ميلادي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-28
الشرطة الأميركية: مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بكنيسة في ولاية ميشيغن
آخر الأخبار
2025-09-28
الشرطة الأميركية: مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بكنيسة في ولاية ميشيغن
0
أخبار دولية
2025-09-17
مقتل 3 شرطيين وإصابة إثنين خلال إطلاق نار في بنسلفانيا الأميركية
أخبار دولية
2025-09-17
مقتل 3 شرطيين وإصابة إثنين خلال إطلاق نار في بنسلفانيا الأميركية
0
أخبار دولية
2025-11-28
مقتل ثمانية أشخاص في تاهيتي بانزلاق تربة
أخبار دولية
2025-11-28
مقتل ثمانية أشخاص في تاهيتي بانزلاق تربة
0
أخبار دولية
2025-11-25
مقتل ثمانية أشخاص في إندونيسيا بفيضانات وانزلاقات تربة
أخبار دولية
2025-11-25
مقتل ثمانية أشخاص في إندونيسيا بفيضانات وانزلاقات تربة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:54
السلطات: مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أخبار دولية
08:54
السلطات: مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
08:51
الولايات المتحدة تندد بهجوم شاطئ بونداي في أستراليا... روبيو: لا مكان لمعاداة السامية في هذا العالم
أخبار دولية
08:51
الولايات المتحدة تندد بهجوم شاطئ بونداي في أستراليا... روبيو: لا مكان لمعاداة السامية في هذا العالم
0
أخبار دولية
08:19
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان العراقي
أخبار دولية
08:19
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على النتائج النهائية لانتخابات البرلمان العراقي
0
أخبار دولية
07:53
كيف قرأت اسرائيل الهجوم في استراليا.. وكيف ستتصرف؟
أخبار دولية
07:53
كيف قرأت اسرائيل الهجوم في استراليا.. وكيف ستتصرف؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-12-09
ترتيب سريرك كل صباح قد يكون له هذا الضرر الصحي... إليكم ما كشفه الخبراء
صحة وتغذية
2025-12-09
ترتيب سريرك كل صباح قد يكون له هذا الضرر الصحي... إليكم ما كشفه الخبراء
0
آخر الأخبار
2025-11-21
الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد في غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة عند أطراف بلدة فرون
آخر الأخبار
2025-11-21
الوكالة الوطنية للإعلام: شهيد في غارة إسرائيلية إستهدفت سيارة عند أطراف بلدة فرون
0
أخبار دولية
04:12
أربعة قتلى على الأقل في اشتباكات بين قريتين متنازعتين في غواتيمالا
أخبار دولية
04:12
أربعة قتلى على الأقل في اشتباكات بين قريتين متنازعتين في غواتيمالا
0
فنّ
2025-12-13
في أجواء عائلية مميزة... جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ80 في لاس فيغاس (صور)
فنّ
2025-12-13
في أجواء عائلية مميزة... جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ80 في لاس فيغاس (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:07
ميلاد تحت الماء... الدفاع المدني يضيء عمق بحر العقيبة
تقارير نشرة الاخبار
08:07
ميلاد تحت الماء... الدفاع المدني يضيء عمق بحر العقيبة
0
أخبار دولية
07:53
كيف قرأت اسرائيل الهجوم في استراليا.. وكيف ستتصرف؟
أخبار دولية
07:53
كيف قرأت اسرائيل الهجوم في استراليا.. وكيف ستتصرف؟
0
أخبار لبنان
04:53
الراعي: نحن مدعوون اليوم إلى إدخال وطننا في مسار خلاص جديد
أخبار لبنان
04:53
الراعي: نحن مدعوون اليوم إلى إدخال وطننا في مسار خلاص جديد
0
أخبار لبنان
03:05
بقائي: العلاقات الدبلوماسية بين إيران ولبنان لا تزال قائمة... وإجراءات تعيين السفير الإيراني الجديد أُنجزت
أخبار لبنان
03:05
بقائي: العلاقات الدبلوماسية بين إيران ولبنان لا تزال قائمة... وإجراءات تعيين السفير الإيراني الجديد أُنجزت
0
أخبار دولية
14:08
ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم
أخبار دولية
14:08
ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تكريم حاشد لجمعية بيروت ماراثون… والعين على رزنامة الـ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تكريم حاشد لجمعية بيروت ماراثون… والعين على رزنامة الـ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبقى الباحث مرجعًا في عصر الخوارزميات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبقى الباحث مرجعًا في عصر الخوارزميات؟
0
أخبار دولية
13:33
الداخلية السورية: قوات التحالف الدولي لم تأخذ التحذيرات السورية باحتمال حصول خرق لداعش بعين الاعتبار
أخبار دولية
13:33
الداخلية السورية: قوات التحالف الدولي لم تأخذ التحذيرات السورية باحتمال حصول خرق لداعش بعين الاعتبار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عام 1895 وصل القطار إلى لبنان… فمتى يعود على السكة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
عام 1895 وصل القطار إلى لبنان… فمتى يعود على السكة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:18
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:18
الطقس يتقلب الإثنين: أمطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة
2
أخبار دولية
14:08
ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم
أخبار دولية
14:08
ترامب يتعهد بالرد بعد مقتل أميركيين في سوريا: أحمد الشرع غاضب ومستاء للغاية من هذا الهجوم
3
خبر عاجل
11:22
معلومات للـLBCI: عملية حفر حصلت في المبنى الذي يجري تفتيشه حيث تبين وجود حائط دعم مع حفرة مليئة بالردم وليس مستودعا ولم يتم العثور على أي سلاح أو ذخائر
خبر عاجل
11:22
معلومات للـLBCI: عملية حفر حصلت في المبنى الذي يجري تفتيشه حيث تبين وجود حائط دعم مع حفرة مليئة بالردم وليس مستودعا ولم يتم العثور على أي سلاح أو ذخائر
4
أمن وقضاء
10:23
الجيش يضبط حوالي مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب ويوقف 3 أشخاص
أمن وقضاء
10:23
الجيش يضبط حوالي مليون وخمسمئة ألف حبة كبتاغون معدة للتهريب ويوقف 3 أشخاص
5
خبر عاجل
11:23
أدرعي: تجميد الغارة موقتًا على يانوح
خبر عاجل
11:23
أدرعي: تجميد الغارة موقتًا على يانوح
6
خبر عاجل
09:42
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اتخذ اجراءات جدية مع قوات اليونيفيل لمنع ضرب المبنى المهدد في يانوح ويتواجد في المبنى مع صاحب المنزل ورئيس البلدية
خبر عاجل
09:42
معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني اتخذ اجراءات جدية مع قوات اليونيفيل لمنع ضرب المبنى المهدد في يانوح ويتواجد في المبنى مع صاحب المنزل ورئيس البلدية
7
أمن وقضاء
06:04
"تفتيش دقيق لأحد المباني المهددة في بلدة يانوح"... هذا ما أعلنته قيادة الجيش
أمن وقضاء
06:04
"تفتيش دقيق لأحد المباني المهددة في بلدة يانوح"... هذا ما أعلنته قيادة الجيش
8
خبر عاجل
09:30
معلومات للـLBCI: بالتزامن مع وجود الجيش اللبناني في بقعة المبنى المهدد في يانوح اتصالات تجري على مستوى "الميكانيزم" من أجل منع الضربة بعد التثبت من قيام الجيش بمهامه
خبر عاجل
09:30
معلومات للـLBCI: بالتزامن مع وجود الجيش اللبناني في بقعة المبنى المهدد في يانوح اتصالات تجري على مستوى "الميكانيزم" من أجل منع الضربة بعد التثبت من قيام الجيش بمهامه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More