ألمانيا تعلن إحباط مخطط "بدوافع إسلامية" لمهاجمة سوق ميلادي

أعلنت السلطات الألمانية السبت أنها ألقت القبض على خمسة رجال للاشتباه بتورطهم في مخطط بدوافع إسلامية لاقتحام سوق لعيد الميلاد بسيارة بهدف قتل وإصابة رواده.



وأفاد بيان للشرطة ومكتب الادعاء العام، أنه تم اعتقال مصري وثلاثة مغاربة وسوري الجمعة على خلفية التخطيط لتنفيذ الهجوم في ولاية بافاريا في جنوب ألمانيا.



وذكر البيان أن المصري البالغ 56 عاما دعا في أحد المساجد لتنفيذ هجوم على سوق في منطقة دينغولفينغ-لانداو "باستخدام سيارة بهدف قتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من الناس".



وأضاف أن المغاربة الذين تراوح أعمارهم بين 22 و30 عاما، وافقوا على تنفيذ الهجوم، وشجعهم السوري البالغ 37 عاما.



ويشتبه المحققون في وجود "دافع إسلامي" وراء المخطط.



ومثل جميع المشتبه بهم أمام قاض السبت، وهم لا يزالون قيد الاحتجاز.