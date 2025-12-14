وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 235 مسيرة أطلقتها أوكرانيا ليلا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 235 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل.



وأفاد حاكم محلي بأن حريقا نشب في مستودع للنفط في أوريوبينسك بمنطقة فولغوغراد بسبب سقوط حطام الطائرات المسيرة.



وذكرت الهيئة المعنية بتنظيم الطيران أن 10 مطارات روسية على الأقل، منها مطارات في موسكو وسانت بطرسبرغ، فرضت قيودا موقتة على الرحلات الجوية خلال الليل.