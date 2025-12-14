الخارجية الإيرانية: عراقجي سيزور روسيا وروسيا البيضاء خلال الأيام المقبلة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الوزير عباس عراقجي سيزور روسيا وروسيا البيضاء خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.



وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد التقى بنظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة في تركمانستان.