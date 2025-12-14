مصدر أمني لوكالة فرانس برس: منفذ هجوم تدمر كان عنصرا بالأمن العام وتوقيف أكثر من 11 عنصرا للتحقيق

أكد مصدر أمني لوكالة فرانس برس الأحد أن منفذ الهجوم الذي استهدف وفدا عسكريا مشتركا في وسط سوريا كان عنصرا في جهاز الأمن العام، فيما أوقفت السلطات أكثر من 11 عنصرا من الجهاز نفسه وأحالتهم إلى التحقيق عقب الهجوم.



وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن "منفذ هجوم تدمر كان عنصرا في الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية منذ أكثر من عشرة أشهر، وعمل مع جهاز الأمن العام في أكثر من مدينة قبل أن يتم نقله إلى مدينة تدمر".



وأضاف "جرى توقيف أكثر من 11 عنصرا تابعا للامن العام وإحالتهم للتحقيق بعد الحادثة مباشرة".



وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها حادث مماثل منذ وصول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى الحكم في البلاد قبل عام، واتخذت خلال الأشهر الماضية خطوات تقارب مع الولايات المتحدة.



وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إلى أن منفذ الهجوم كان منتميا إلى قوات الأمن العام، وكان من المقرر اتخاذ إجراء بحقه يقضي باستبعاده، وفق تقييم أمني سابق.



وأفاد في تصريح للتلفزيون الرسمي "صدر تقييم لأنه قد يكون يملك أفكارا تكفيرية أو متطرفة، وكان هناك قرار سيصدر (...) بحقه".



وأوضح المتحدث أن قيادة الأمن الداخلي في منطقة البادية تضم أكثر من خمسة آلاف عنصر، وتخضع لآلية تقييم أسبوعية للعناصر، يتم على أساسها اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية عند الحاجة.