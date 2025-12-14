المعارك تتواصل بين تايلاند وكمبوديا مع دخول النزاع أسبوعه الثاني

تواصلت المعارك الحدودية بين تايلاند وكمبوديا الأحد، مع دخول النزاع أسبوعه الثاني، بعدما نفت بانكوك التوصل إلى وقف لإطلاق النار كما كان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في 7 كانون الأول عن مقتل 25 شخصا على الأقل هم 14 جنديا تايلانديا و11 مدنيا كمبوديا بحسب مصادر رسمية، إضافة إلى نزوح نحو 800 ألف شخص على جانبي الحدود.



ومن مخيم لإيواء النازحين في مقاطعة بانتاي مينتشي الكمبودية الحدودية، قال شون ليب (63 عاما) لوكالة فرانس برس الأحد: "أنا هنا منذ ستة أيام، وأنا حزين لاستمرار القتال. أقلق على منزلي وماشيتي. أريد أن يتوقف هذا".



ويتبادل البلدان الاتهامات بإشعال المواجهات واستهداف المدنيين. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن تايلاند وكمبوديا وافقتا على وقف الاشتباكات الحدودية بعد اتصال هاتفي برئيسي وزراء البلدين، إلا أن الحكومة التايلاندية نفت ذلك، فيما تواصلت المعارك السبت والأحد.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية سوراسانت كونغسيري أن كمبوديا قصفت عددا من المقاطعات الحدودية مساء السبت ويوم الأحد.



من جهتها، أكدت المتحدثة الكمبودية مالي سوتشياتا أن القوات التايلاندية واصلت القصف وإطلاق قذائف الهاون في المناطق القريبة من الحدود منذ منتصف ليل الأحد.



وأغلقت كمبوديا السبت المعابر الحدودية كافة مع تايلاند، ما أدى إلى عرقلة عبور مهاجرين على جانبي الحدود.