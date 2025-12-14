زيلنسكي يعرب عن استعداده للحوار قبل لقائه الأميركيين والأوروبيين في برلين

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي عن استعداده للحوار في المفاوضات المقررة مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين في برلين للتوصل إلى حل دبلوماسي يُنهي الحرب مع روسيا.



وشدد زيلنسكي في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت على أهمية قمة برلين، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء مناقشات "اليوم وغدا".