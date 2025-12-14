الشرطة الأسترالية: عثرنا على "عبوة بدائية الصنع" في سيارة أحد مطلقي النار في بونداي

أعلنت الشرطة الأسترالية أن إطلاق النار الدامي الذي وقع عند شاطئ بونداي في سيدني كان "حادثا إرهابيا"، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 11.وأفادت الشرطة الأسترالية بأنها عثرت على "عبوة بدائية الصنع" داخل سيارة أحد مطلقي النار.وقال مفوض شرطة ولاية نيو ساوث ويلز مال لانيون في مؤتمر صحافي إنه "وبناء على ملابسات الحادث الذي وقع هذا المساء في الساعة 21:36، أعلنت أن ما جرى يُعدّ حادثا إرهابيا".وأضاف: "عثرنا على عبوة بدائية الصنع في سيارة مرتبطة بالمهاجم الذي قتل".