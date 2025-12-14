الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتنياهو: سياسة أستراليا التي سبقت هجوم سيدني "غذت معاداة السامية"
أخبار دولية
2025-12-14 | 07:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو: سياسة أستراليا التي سبقت هجوم سيدني "غذت معاداة السامية"
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سياسة أستراليا التي سبقت هجوم سيدني الذي أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل، "غذت" معاداة السامية.
وأشار نتنياهو خلال كلمة متلفزة إلى رسالة بعثها إلى نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز في آب بعد إعلان كانبيرا اعترافها بالدولة الفلسطينية، قائلا: "قبل ثلاثة أشهر كتبت إلى رئيس وزراء أستراليا أن سياستكم تصب الزيت على نار معاداة السامية".
وقال نتنياهو الذي تحدث أثناء وجوده في فعالية في جنوب إسرائيل إن "معاداة السامية هي سرطان ينتشر عندما يلتزم القادة الصمت ولا يتحركون".
أخبار دولية
نتنياهو
أستراليا
معاداة السامية
التالي
الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف ثلاثة عناصر من حزب الله في جنوب لبنان
هجوم مسلّح يهزّ أستراليا: ماذا حصل في احتفال الحانوكا على شاطئ بوندي؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:37
ترامب يعتبر أن هجوم سيدني ينطوي بوضوح على "معاداة للسامية"
أخبار دولية
13:37
ترامب يعتبر أن هجوم سيدني ينطوي بوضوح على "معاداة للسامية"
0
أخبار دولية
09:50
وزير الخارجية الإسرائيلي يحثّ أستراليا على اتخاذ "إجراءات حازمة" لمكافحة معاداة السامية
أخبار دولية
09:50
وزير الخارجية الإسرائيلي يحثّ أستراليا على اتخاذ "إجراءات حازمة" لمكافحة معاداة السامية
0
أخبار دولية
08:00
البابا يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد اعتداء سيدني
أخبار دولية
08:00
البابا يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد اعتداء سيدني
0
آخر الأخبار
06:58
البابا يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد اعتداء سيدني
آخر الأخبار
06:58
البابا يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد اعتداء سيدني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟
تقارير نشرة الاخبار
08:03
باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟
0
أخبار دولية
08:00
البابا يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد اعتداء سيدني
أخبار دولية
08:00
البابا يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد اعتداء سيدني
0
أخبار دولية
07:54
الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا
أخبار دولية
07:54
الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا
0
أخبار دولية
07:39
السعودية أعدمت 340 شخصا خلال 2025 في رقم قياسي جديد
أخبار دولية
07:39
السعودية أعدمت 340 شخصا خلال 2025 في رقم قياسي جديد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-12-11
بعد الحادث المروع الّذي تعرضت له... ما هي حالة لورا خباز الصحية؟
فنّ
2025-12-11
بعد الحادث المروع الّذي تعرضت له... ما هي حالة لورا خباز الصحية؟
0
اسرار
2025-11-05
أسرار الصحف 6-11-2025
اسرار
2025-11-05
أسرار الصحف 6-11-2025
0
اقتصاد
04:01
حبيب: فتح وسط بيروت خطوة أساسية لإعادة الحياة إلى العاصمة
اقتصاد
04:01
حبيب: فتح وسط بيروت خطوة أساسية لإعادة الحياة إلى العاصمة
0
أمن وقضاء
2025-12-11
متعاقدو الأساسي: لم نلتزم الإضراب اليوم
أمن وقضاء
2025-12-11
متعاقدو الأساسي: لم نلتزم الإضراب اليوم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟
تقارير نشرة الاخبار
08:03
باراك في تل أبيب... ما أسباب الزيارة؟
0
أخبار دولية
07:54
الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا
أخبار دولية
07:54
الـLBCI تواصلت مع أحد أقرباء أحمد الأحمد الذي أوقف الهجوم في أستراليا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي
تقارير نشرة الاخبار
07:43
"بكبسة زر… تأكد أنه الأصلي"... وزارة الصحة تطلق النسخة الجديدة من تطبيقها الخليوي
0
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
أخبار لبنان
06:39
سلام يحذّر: هذه العوامل باتت تشكّل تهديداً
0
أخبار لبنان
05:43
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
أخبار لبنان
05:43
الحجار جال في المطار ونوّه بالتطور على مستوى الخدمات: تنسيق يومي مع المعنيين للمزيد من التحسين عشية الاعياد
0
آخر الأخبار
03:46
مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله
آخر الأخبار
03:46
مفتي أستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: وجود أحمد الأحمد على شاطئ بوندي كان طبيعيًا وتصديه للمعتدي كان عملًا بطوليًا فدائيًا غير متوقّع وكاد أن يُقتل خلاله
0
آخر الأخبار
03:26
مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش
آخر الأخبار
03:26
مفتي أوستراليا الشيخ رياض الرفاعي للـLBCI: لم يكن من جوّنا ولا من أخلاقنا مثل هذه الاعمال الاجرامية ونستغرب الحدث ونضعه في خانة التخريب على المجتمع الاوسترالي وامننا واستقرارنا لأن هذا الوطن مزيج من التعايش
0
أخبار لبنان
14:01
مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد
أخبار لبنان
14:01
مدينة زحلة تضيء شجرة عيد الميلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:58
الميلاد في لبنان قصة حب وفرح وأمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
15:57
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
أخبار دولية
15:57
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
2
حال الطقس
00:43
أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:43
أمطار متفرقة وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال... هذه تفاصيل الطقس
3
اقتصاد
00:23
كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه
اقتصاد
00:23
كتاب مفتوح من جمعية المصارف إلى الرؤساء والوزراء والمودعين... هذا ما جاء فيه
4
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
5
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
6
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بهذه الحالات أموالك مشطوبة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بهذه الحالات أموالك مشطوبة
7
أمن وقضاء
02:44
قفزة تشغيلية قياسية في مرفأ بيروت: 3 سفن و12,800 حاوية خلال 24 ساعة
أمن وقضاء
02:44
قفزة تشغيلية قياسية في مرفأ بيروت: 3 سفن و12,800 حاوية خلال 24 ساعة
8
أمن وقضاء
00:20
وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا
أمن وقضاء
00:20
وفاة مواطن حرقاً داخل منزله في لوسي - السلطان يعقوب التحتا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More