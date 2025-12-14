نتنياهو: سياسة أستراليا التي سبقت هجوم سيدني "غذت معاداة السامية"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن سياسة أستراليا التي سبقت هجوم سيدني الذي أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل، "غذت" معاداة السامية.



وأشار نتنياهو خلال كلمة متلفزة إلى رسالة بعثها إلى نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيز في آب بعد إعلان كانبيرا اعترافها بالدولة الفلسطينية، قائلا: "قبل ثلاثة أشهر كتبت إلى رئيس وزراء أستراليا أن سياستكم تصب الزيت على نار معاداة السامية".



وقال نتنياهو الذي تحدث أثناء وجوده في فعالية في جنوب إسرائيل إن "معاداة السامية هي سرطان ينتشر عندما يلتزم القادة الصمت ولا يتحركون".