السلطات: مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت السلطات الفلسطينية أن شابين فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.





وذكرت وزارة الصحة أنها أبلغت "باستشهاد الشاب محمد الشروف (23 عامًا) برصاص الاحتلال شمال مدينة الخليل واحتجاز جثمانه".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "جنوده حيدوا إرهابيًا حاول طعنهم دون أن يصيب أحدًا منهم".

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) "قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل الخليل الشمالي أطلقت النار صوب الشروف وأصابته بالرأس، وتركته في المكان ينزف، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه".

وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الليلة الماضية أنها أبلغت وزارة الصحة "باستشهاد الفتى محمد عباهرة (16 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين واحتجاز جثمانه".

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته "حيدت إرهابيًا ألقى عبوة ناسفة نحوها دون أن يصيب أحدًا منها".