الولايات المتحدة تندد بهجوم شاطئ بونداي في أستراليا... روبيو: لا مكان لمعاداة السامية في هذا العالم

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي في سيدني، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، عندما أطلق مسلحان النار على فعالية يهودية احتفالا بأحد الأعياد.



وكتب روبيو في منشور على موقع إكس: "لا مكان لمعاداة السامية في هذا العالم. قلوبنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع، ومع المجتمع اليهودي، ومع الشعب الأسترالي".