الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه

أعلنت الشرطة الأسترالية بأن المسلّحَين اللذين قتلا 15 شخصًا أثناء احتفال بعيد يهودي في سيدني هما رجل في الخمسين من عمره ونجله البالغ 24 عامًا.



وقال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز مال لانيون للصحافيين إن المهاجم البالغ "50 عامًا لقي حتفه. وذاك البالغ 24 عامًا في المستشفى حاليًا".



وأضاف "يمكنني القول إننا لا نبحث عن مهاجم إضافي".