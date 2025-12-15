الشرع يرسل إلى ترامب برقية تعزية بضحايا الهجوم في ريف حمص

أرسل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع برقية تعزية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب فيها عن "أحرّ التعازي والمواساة إثر الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة عدد من الجنود الأميركيين في ريف حمص الليلة الماضية".وقال الرئيس الشرع في برقيته: "باسم الجمهورية العربية السورية، أعبّر عن خالص المواساة لعائلات الجنود الذين سقطوا وللشعب الأميركي، إن سوريا تدين هذا الهجوم بشدة وتؤكد مجدداً التزامها بالحفاظ على الاستقرار والأمن في سوريا وفي عموم المنطقة".