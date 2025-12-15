شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكاتب كنيسة التوحيد

أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية أنها داهمت اليوم الاثنين مكاتب ومجمعات كنيسة التوحيد في العاصمة سول ومحيطها، بما في ذلك قصر فخم شمال شرق العاصمة يُستخدم كمقر دولي لها.



وأوضحت الشرطة في رسالة نصية أُرسلت إلى الصحفيين أن التفتيش يجري في عشرة مواقع تابعة للكنيسة. ولم يتسنَّ الوصول إلى مسؤولي الشرطة للحصول على مزيد من التفاصيل.



وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن عملية التفتيش تتعلق باتهامات حول تلقي بعض أعضاء الحكومة ونواب حاليين وسابقين تمويلا سياسيا غير قانوني من الكنيسة. وتشمل الاتهامات زعيمة الكنيسة هان هاك-جا.



وكان وزير المحيطات والمصايد السمكية جون جيه-سو استقال الأسبوع الماضي للتركيز على دحض هذه الادعاءات، التي وصفها بأنها كاذبة، وتجنباً لتأثير هذه القضية على عمل حكومة الرئيس لي جيه ميونج.



وأصدرت الكنيسة بياناً الأسبوع الماضي تنفي فيه أي ضلوع لها فيما وصفتها "بتجاوزات" ارتكبها مسؤول كنسي سابق واحد.



وتُحاكم هان زعيمة كنيسة التوحيد بتهمة تقديم رشاوى للسيدة الأولى السابقة كيم كيون هي مقابل خدمات تجارية. وقد نفت هان هذه الادعاءات.